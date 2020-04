S.Pietro Vernotico, bimba dona ai carabinieri una lettera e una ciambella

Nel pomeriggio di ieri, una bambina di 10 anni accompagnata dalla mamma, si è recata nella caserma dei carabinieri di San Pietro Vernotico (Br) portando una torta e una lettera di ringraziamento:

«… scrivo questa lettera per ringraziarvi per tutto quello che state facendo … per me siete un esempio», «… non ascoltate chi vi attacca e vi insulta perché vede solo la divisa, io invece in quella divisa vedo uomini, padri, figli che racchiudono in essa amore e stima per la patria … non dovete mollare mai …» e ancora «In questi giorni dove la farina è diventata preziosa come l’oro voglio regalarvi una ciambella fatta con le mie mani per addolcirvi questo venerdì 17». Queste alcune delle parole scritte nella lettera della piccola Ludovica, una bambina di 10 anni, che ha voluto far sentire la propria vicinanza all’Arma in questo particolare periodo caratterizzato dall’emergenza epidemiologica. I carabinieri hanno donato a Ludovica dei gadget dell’Arma.