Savelletri, il Coronavirus uccide «Ricciolandia»

Forcatella - Il coronavirus ha “ucciso” anche “ricciolandia”, intesa come l’insieme delle caratteristiche strutture, ubicate a ridosso del litorale tra Savelletri e Torre Canne, dove prima della pandemia si potevano degustare i ricci di mare.

L’emergenza sanitaria e il lockdown hanno costretto alla chiusura le “ricciaie”, che tradizionalmente in questo periodo dell’anno erano affollate di gente proveniente da ogni angolo della Puglia. Le tavolate di amici e famiglie a pochi metri dalla scogliera che, approfittando delle prime giornate di sole, si riversavano sul litorale fasanese per una “solenne” abbuffata di ricci sono oggi solo un ricordo.

“Aprile, che è sempre stato per noi uno dei mesi di maggiore lavoro, quest’anno è all’insegna del tutto chiuso. La situazione – spiega Leo Martellotta, rampollo di una delle storiche famiglie di “ricciaioli” di Forcatella, uno dei più caratteristici agglomerati di case di pescatori del litorale fasanese – è drammatica. Abbiamo dovuto mettere in cassa integrazione tutti i nostri collaboratori e chiudere le nostre strutture. Il nostro fatturato si è azzerato e così anche quello dell’indotto che gravita attorno alle nostre attività”.

I “ricciaioli” non riescono a farsene una ragione.

“Il Covid – aggiunge Leo Martellotta –, oltre a mettere in ginocchio decine e decine di famiglie, rischia di uccidere un “rito” che affonda le sue radici nella “storia” locale: quello dei ricci consumati a pochi metri dal mare in cui vengono pescati. Il nostro auspicio è che, con la fase 2 dell’emergenza, ci venga data la possibilità, adottando tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari, di rimetterci immediatamente in moto”.

Un fatto è certo: rivedere gente a “ricciolandia” sarebbe un segnale di ritorno ad un minimo di normalità dopo una lunga e snervante quarantena.

Insomma, parafrasando una vecchia soap opera, verrebbe da dire... anche i ricci piangono in questo brutto periodo.