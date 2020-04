Fasano, finanziere 53enne scompare nel nulla: è mistero

FASANO - Quattordici mesi: di Piero Conversano, il finanziere fasanese si cui si sono perse le tracce la mattina del 13 febbraio 2019, non si hanno notizie da un anno e due mesi. Nessuno ha più visto il 53enne.

“Chi l’ha visto?” è tornato ad occuparsi del giallo dell’allontanamento di Conversano L’inviata Raffaella Griggi ha intervistato la moglie. Per la prima volta da quando il marito è scomparso Catia Fumarola ha deciso di rilasciare un’intervista. Il servizio si apre con alcuni frame del matrimonio di Piero e Catia con il sottofondo della “loro canzone del cuore, quella del film Ghost”. È un’unione salda quella tra Piero e Catia. Arrivano due figli. Piero è legatissimo alla famiglia e al suo mare. Padre, marito, ma anche orgoglioso di essere un inappuntabile finanziere. Eppure, una sera Piero esce per andare a lavorare e non torna più. Che fine ha fatto? È la domanda a cui stanno cercando, invano, di trovare una risposta la moglie, i figli, i genitori, il fratello, le sorelle, i familiari, gli amici, i colleghi. Spinta dalla disperazione e dall’assordante silenzio, Catia ha deciso di parlare. “Sono preoccupata – dice – e arrabbiata perché vedo la disperazione dei miei figli e il loro dolore. Vedo i suoi genitori, che stanno male. Noi tutti siamo preoccupati”.

Piero Conversano il 13 febbraio 2019 è uscito di casa, a Fasano, nel cuore della notte. Alla moglie ha detto che avrebbe dovuto partecipare ad un’operazione top secret della Guardia di Finanza. Operazione che non c’è mai stata. Arrivato a Monopoli, ha parcheggiato la sua auto nei pressi della caserma delle Fiamme gialle, quella dove lavorava e, dopo aver chiuso la macchina e staccato i morsetti della batteria, si è diretto verso la stazione ferroviaria. Alle 4 e 25 è entrato in stazione, è salito sul treno per Bari e, dopo che è arrivato nel capoluogo di regione, dove è stato ripreso da diverse telecamere all’interno e all’esterno della stazione, svanisce nel nulla.

È il 13 febbraio, il giorno prima di San Valentino e il finanziere aveva già comprato il regalo per la moglie.

“Il rossetto e la matita, perché io amavo truccarmi. Il mio regalo lo aveva preso in anticipo”, racconta la donna.

Cosa gli è successo all’improvviso? “Questo silenzio – dice ancora la moglie – non è da lui: mi chiamava e mi mandava messaggi a decine ogni giorno”.

Un segreto oscuro, qualcuno lo ricattava? Tutte ipotesi.

“La sera del 12 febbraio – ricorda la moglie – quando ci siamo messi a tavola per la cena non ha mangiato nulla. Era assente, come se stesse in un mondo tutto suo. Era silenzioso. A mezzanotte, dopo che siamo andati a dormire, si è fatto una doccia fredda”.

La moglie, preoccupata, non voleva che in quelle condizioni uscisse di casa per partecipare all’operazione della Guardia di Finanza. Prima di uscire, rassicura la moglie e le dice alcune cose importanti.

“Tu non mi chiamare, io non ti posso chiamare”. E aggiunse: “Catia non mi dai un besito?”. Dopo queste parole esce per raggiungere Monopoli e poi sparire. Sul suo pc tutte ricerche in una direzione: la Maiella, il massiccio montuoso abruzzese. Era la sua destinazione?