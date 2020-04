Emergenza Covid 19, l'appello di Asl Brindisi: «Manca sangue, donate»

BRINDISI - La Asl di Brindisi lancia un appello per la donazione di sangue e invita a recarsi al centro trasfusionale dell’ospedale Perrino dove si garantisce la massima sicurezza dal contagio da Coronavirus. «Vogliamo rassicurare - sottolinea Antonella Miccoli, responsabile per l'autosufficienza sangue - che il nostro centro ha adottato tutte le misure previste dai protocolli a tutela di operatori e utenti per proseguire un’attività che non può rallentare, come invece sta avvenendo in questi giorni. Al Trasfusionale si accede attraverso un percorso protetto, all’arrivo è prevista un’attenta anamnesi e la donazione avverrà su poltrone alterne. Sarà permessa la presenza di dieci volontari per ogni ora in ambienti che consentono l’attesa in sicurezza».

E’ possibile prenotare la donazione chiamando il numero 0831-537274. Nel corso della telefonata sarà fatto anche un pre-triage. L’accesso è previsto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12. A ogni donatore la Farmacia Santa Chiara di Brindisi regalerà una mascherina, un piccolo gesto di sostegno e collaborazione.