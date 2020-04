Fasano, due giovani imprenditori riforniscono di viveri gratuitamente chi non ce la fa

C’è una cosa positiva in questo momento di emergenza sanitaria ed economico che sta vivendo il Paese: è la maratona di solidarietà che si è messa in moto e che – per fortuna – non si ferma. A questa “gara” stanno partecipando le istituzioni, il mondo del volontariato e dell’associazionismo, ma anche tanti esercenti e imprenditori. Si inserisce in questa scia di solidarietà l’iniziativa di due aziende fasanesi – Losavio Center e Macelleria Spadintessa –, che in questi giorni stanno rifornendo di beni di prima necessità decine di famiglie che, a causa del lockdown deciso dal Governo, si sono trovate in situazioni di indigenza.

“Ci sembra quasi superfluo provare a spiegare il perché di questo nostro gesto. Quando la gente ce lo chiede – spiegano i titolari delle due aziende – rispondiamo semplicemente che in un momento in cui le persone vivono un’emergenza noi non volevamo stare con le mani in mano. Cercavamo il modo di fare, senza passare per eroi. Alcuni amici di Bari, qualche settimana fa, hanno dato vita a un movimento che risponde all’hashtag #iostoconvoi, e anche noi ci siamo mossi per dare il nostro contributo. C’era bisogno di qualcosa di concreto, senza passare dalle istituzioni, dai decreti, o da qualsiasi forma di intermediazione: abbiamo fatto la spesa e l’abbiamo consegnata personalmente a chi ne aveva più bisogno”.

Alle consegna delle derrate alimentari hanno provveduto Vito Losavio e Piermattia Spadintessa.

“E quello che queste persone ci hanno detto di fronte al nostro gesto vale più di tutte le parole del mondo. La gente – spiegano – era per lo più imbarazzata, non sapeva in che modo ricambiare, come poter rendere il favore. I bambini erano felici, i genitori commossi. Una signora ci ha detto di non aver visto mai tutta quella spesa in casa sua. Tanti, in queste settimane, avevano paura di domandare, come se quel gesto facesse venir meno la loro dignità. Non avevano il coraggio di chiedere, neppure a chi aveva il compito di dare. Non volevano che in giro si spargesse la voce che proprio loro si trovavano nel bisogno. Chi poteva, poi, quando ha saputo della nostra iniziativa, ci ha scritto privatamente, chiedendoci in che modo potesse contribuire. Da privato a privato, perché questo è l’unico modo di accelerare il processo e far sì che questa iniziativa raggiunga davvero il suo scopo. Solo questo, senza alcuna bandiera da sventolare o merito da prendersi”.