Coronavirus a Brindisi, positivi altri 12: tra loro anche un assessore

Brindisi - Dodici nuovi casi di contagio registrati nella provincia di Brindisi e nessun decesso.

È quanto emerge dal bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione Puglia che, registra per il Brindisino, 246 contagiati sin dall’inizio dell’emergenza coronavirus.

Tra questi vi è anche un assessore della giunta comunale di Oria. A darne notizia è sta il sindaco Maria Lucia Carone attraverso un videomessaggio pubblicato nella tarda serata di sabato sulla sua pagina Facebook. «Aveva effettuato il tampone – dichiara il sindaco – 15 giorni fa, ma il risultato è pervenuto solo due giorni fa».

Un ritardo, purtroppo comune a tanti troppi casi.

Quello del responso relativo ai tamponi resta ancora un gravissimo gap da colmare per tutta la provincia di Brindisi.

Sono tante le segnalazioni di persone costrette ad attesa di quasi due settimane - nel migliore dei casi - prima di conoscere gli esiti dei tamponi.

Tempi troppo lunghi che si attestano attorno ad una media di dodici-tredici giorni e sono inconcepibili se si vuole contrastare efficacemente il Covid-19.



Il fatto poi è ancora più grave se questi ritardi interessano il personale sanitario. Come accaduto ad esempio per il caso della positività al Covid-19 di un operatore del 118 denunciato dal Cobas per il quale sarebbero occorsi «dieci giorni prima di conoscere l’esito del tampone».

Sapere in tempi brevi se si è contagiati o meno consente a tutti di adottare le misure adeguate per circoscrivere il virus, auto isolarsi, ed evitare di trasformarsi a propria insaputa in un potenziale «untore», in pratica un pericolo ambulante per i propri familiari e concittadini.

Non tutti infatti potrebbero avere la sensibilità e l’attenzione dell’assessore oritano: «Ai primi sintomi di malessere, cioè dal 12 marzo - ha spiegato sempre il sindaco -, si era posto in quarantena e tuttora la rispetta rigorosamente. L’Asl, nell’occasione, ha sottoposto a tampone anche gli assessori che lo avevano avvicinato».