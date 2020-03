Sacra Corona Unita: pentito si suicida in località protetta del Brindisino

Un collaboratore di giustizia di Mesagne (Brindisi), ex appartenente alla Sacra Corona Unita, si è tolto la vita nella località segreta in cui viveva da quando era stato ammesso al programma di protezione. A quanto si apprende, era libero e poteva recarsi a lavoro.

L’uomo, fratello di uno dei capi storici della Scu brindisina che aveva accusato con le sue dichiarazioni, oltre che di un altro collaboratore di giustizia, si è impiccato dopo aver assunto farmaci antidepressivi. Non sono chiare le ragioni del gesto, non risulta che il collaboratore abbia lasciato lettere o messaggi di altro tipo. L’uomo non era sposato e non aveva figli.