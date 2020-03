Brindisi, incendio in ex ospedale Di Summa: ospiterà il laboratorio per analizzare tamponi Covid-19

Un incendio si è propagato alle prime ore di questa mattina a Brindisi, nei sotterranei dell'ex ospedale Di Summa, dove si trovano gli archivi. I vigili del fuoco sono già impegnati nelle operazioni di spegnimento, e stanno ancora stabilendo le cause del rogo. La struttura - ma non i locali interessati dalle fiamme - ospiterà i laboratori per analizzare i tamponi dei sospetti pazienti affetti da Coronavirus. Sono stati i dipendenti a lanciare l'allarme quando hanno visto il fumo.