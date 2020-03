Ostuni, spacciatore ma con reddito di cittadinanza: in manette

Due arresti per droga nel Brindisino, uno a San Pietro Vernotico, l'altro a Ostuni dove uno spacciatore percepiva il reddito di cittadinanza. Nel primo caso è finito in manette il 34enne Carlo Micelli, di Cellino San Marco. I Carabinieri del Radiomobile, nel corso di un controllo, lo hanno sottoposto a perquisizione e hanno rinvenuto: 40,6 grammi di marijuana; 4,7 grammi di hashish; 2,2 grammi di cocaina, suddivisa in otto dosi; materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Il 34enne è stato posto agli arresti domiciliari.

A Ostuni, invece, i militari hanno arrestato Francesco Flore, 55 anni. In particolare, durante una perquisizione a casa dell'uomo, sono state trovate 32 grammi di eroina suddivisa in dosi e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Anche l'uomo è stato posto ai domiciliari. I militari hanno accertato che Flore percepiva il reddito di cittadinanza: per tale ragione è stata richiesta la revoca del beneficio.