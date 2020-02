Il sosia di Papa Francesco crea scompiglio al Carnevale di Ostuni

OSTUNI - Ultima giornata di Carnevale, oggi pomeriggio, per le principali vie della «Città bianca» con la fine dei festeggiamenti in piazza della Libertà. Intanto, ha creato un certo scompiglio la presenza di un sosia di Papa Francesco ad Ostuni in comcomitanta con la visita a Bari del Santo Padre. Qualcuno è perfino caduto nel «tranello».

Oggi, intanto, da viale Pola, verso le ore17, partirà il «corteo di Carnevale» in collaborazione con i gruppi folkloristici della città e, tre carri allegorici e diversi gruppi mascherati, attraverseranno le principali vie cittadine tra via Giovanni XXIII, Tommaso Nobile, Cav. Vittorio Veneto, Rossetti, largo Bianchieri, piazza Curtatone e Montanara, via Martiri di Kindu, corso Cavour raggiungendo piazza della Libertà per la grande chiusura. Sul palco, a partire dalle 18, si susseguiranno gli spettacoli: <I Pazzi del Carnevale> (esibizione a cura di Mimì e Taranta Gipsy in ricordo di Pietro Nobile “lu scarpare”); <Le figure del Carnevale in Arte>; <Il vulcano di Coriandoli> e, infine, alle ore 21, lo spettacolo de “La morte di carnevale” con l’animazione a cura degli speaker e deejay di Radio Enjoy. Le strade interessate dagli eventi, dal pomeriggio e sino a sera, sono chiuse al traffico veicolare per permettere il libero svolgimento dei cortei, eventi e andirivieni delle mascherine e carri. La festa carnascialesca allestita dall’amministrazione comunale in collaborazione con radio Enjoy (su proposta della <Technology Service Puglia srl> di Fasano), ha visto il sindaco, avv. Cavallo, sottolineare: <Abbiamo deciso di festeggiare il carnevale per regalare ai concittadini momenti di svago e spensieratezza. Eventi per tutti i gusti e per tutte le età a conclusione di questi tre giorni di sano divertimento. Ho emesso un’ordinanza immediata per vietare l’utilizzo di bombolette spray che, oltre a inquinare, deturpano la città e possono provocare danni>. Si conclude così una serie di manifestazioni carnascialesche che coinvolge migliaia di cittadini e tramanda le tradizioni tipiche di Ostuni col fine di far trascorrere delle ore liete regalando dei sani momenti di allegria per grandi e piccini. Il martedì grasso, nella tradizione cristiana, rappresenta l’ultimo giorno di Carnevale.