Francavilla F.na, ruba in un forno e tenta furto in un liceo: arrestato 27enne

I carabinieri di Francavilla Fontana (Br) hanno arrestato un 27enne del luogo, Antonio Fanizza, per evasione, furto, danneggiamento aggravato e tentato furto in un istituto scolastico. L'uomo, già ai domiciliari, è stato sottoposto nuovamente alla stessa misura detentiva per aver rubato 450 euro in un forno del luogo. Poi ha divelto la porta d'ingresso di un liceo e ha danneggiato il distributore di bevande per appropriarsi del denaro lì custodito. L'uomo allora è stato condotto in carcere.