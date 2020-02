Mesagne, psicosi Coronavirus: «Mi chiedono se sto bene solo perché sono cinese»

«Certamente signora, sono sceso dieci minuti fa dall’aereo, tornando dalla Cina». Sdrammatizza così, Marco Wei, 25 anni, cinese Doc, ma da venti in Italia. Tutt’intorno, però, c’è un clima di sospetto, che non giova. Anzi, egli sdrammatizza perché quella di ieri mattina era la risposta, replicata chissà quante volte in questi giorni - «almeno un decina», dice lui – a chi, non appena entra nel centro commerciale, gli chiede: «Non è che ci trasmettete il virus?».

Marco, ha famiglia, una figlia. È in Italia da quando lui aveva circa 5 anni: prima a Firenze, per tantissimo tempo. Quindi in Sicilia - e riconosci il modo di liquidare le fakes news («minchiate») -, e da quattro anni è a Mesagne. È il factotum del centro commerciale Bbk2, nella zona industriale. A Natale traboccava di persone a tutte le ore, ora trovi poca gente. «Non è questo il problema – risponde -, ogni anno è così, in questo periodo. Si riprende gli ultimi giorni di Carnevale alla grande, quindi arriva la primavera e tutto assume un altro ritmo. Il problema è il clima di sospetto: gente che veniva sorridente quasi ogni giorno, adesso fa il giro lungo e ti chiede sempre del coronavirus. E io rispondo sempre così: “certamente, sono sceso dieci minuti fa dall’aereo”».

Anche in periferia, il Covid-19 - come da poco è stato nominato - fa paura e rievoca pagine di manzoniana memoria, quelle della peste a Milano, almeno nei sentimenti; la paura, il sospetto, del cinese possibile “untore”. «Anzi, da qualche giorno devo dire che va anche meglio – aggiunge Marco Wei -. C’è stato un giorno, a fine gennaio inizi febbraio, in cui sono entrate pochissime persone e addirittura hanno chiesto: “Possiamo entrare?”. E da lì la mia risposta che ora è diventata un tormentone: “Sono sceso 10 minuti fa dall’aereo”. E ancora, ancora… Miei amici in Italia hanno chiuso fino a metà marzo i loro ristoranti. Mi hanno detto: “Marco, paghiamo l’affitto del locale, ma fino a quando non si chiarisce la situazione, non paghiamo nulla altro, né materie prime per cucinare, né dipendenti… Insomma aspettano».

E il sospetto, evidentemente, non tende a diminuire, nemmeno in comunità come quelle di un paese brindisino di 25mila abitanti, meno a rischio di metropoli o di altre città decisamente più popolose. «Mia figlia frequenta la scuola materna – racconta Marco -: da qualche settimana preferisco tenerla in casa… C’è la circolare del Ministero che lo consente e poi, non intendo mettere in difficoltà nessuno. Mi sono sentito con le maestre: loro non hanno difficoltà per farla tornare, ma potrebbe anche accadere che qualcuno vada a chiedere loro il motivo di una presenza e, allora, senza mettere in difficoltà nessuno, la bambina resta a casa ancora per qualche tempo».

E interrompe il colloquio e torna alla cassa. «Come stiamo?», gli chiede un signore di mezza età mentre paga materiale elettrico e i sacchetti dei rifiuti. E Marco imperterrito: «Non vedi? sono sceso dieci minuti fa dall’aereo, tornando dalla Cina!».