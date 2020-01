Brindisi, rubano batterie dal ripetitore Wind3: 2 arresti

BRINDISI - Alla vista dei carabinieri, che li hanno colti sul fatto mentre scaricavano dall'auto la scottante refurtiva, hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati raggiunti ed acciuffati dai militari della Sezione Radiomobile, che li hanno ammanettati. Si è conclusa così, nella tarda serata di sabato, al quartiere Paradiso, la razzia di batterie ai danni del Ponte Radio Base per la telefonia della società Wind-3, di contrada Mascava. Le manette sono scattate ai polsi del 20enne Giovanni Quinto e del 37enne Angelo Baldassarre, entrambi brindisini, entrambi noti alle forze dell’ordine per i loro precedenti, entrambi accusati di furto aggravato. Otto le batterie rubate, ognuna delle quali costa svariate centinaia di euro. Ma i ladri non hanno fatto in tempo nemmeno a mettere al riparo la refurtiva perchè, una volta ricevuta la segnalazione d’allarme dalla società telefonica, i militari - guidati dal tenente Marco Colì -, si sono messi sulle loro tracce. I due sono stati sorpresi al rione Paradiso mentre scaricavano le batterie per farle sparire. Quattro erano già state nascoste al riparo di una siepe, le altre dovevano ancora essere scaricate dal bagagliaio di una Fiat Panda - in uso a Baldassarre - vecchissima.

Alla vista dei militari i due hanno tentato la fuga invano. Sono stati raggiunti, dopo aver percorso poche decine di metri, e ammanettati. I carabinieri hanno sequestrato anche gli attrezzi da scasso utilizzati per forzare la cancellata di protezione del ripetitore e poi la porta del container in cui erano depositate le batterie: cacciaviti, tronchese e tenaglia sono gli attrezzi finiti sotto sigilli.

I due dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria sono finiti ai domiciliari. Il materiale rubato è stato restituito al legittimo proprietario.