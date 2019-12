Carovigno, con un Gps contrtollava la ex: arrestato

CAROVIGNO - Era diventato la sua «ombra» oltre che il suo incubo. E per controllare ogni spostamento della sua ex compagna, aveva posizionato un Gps sotto la sua autovettura. I poliziotti, dopo l'ennesima denuncia della giovane donna, hanno arrestato un 58enne accusato di stalking. L'uomo aveva già l'obbligo di non avvicinarsi alla sua ex compagna e di mantenersi ad una distanza di almeno 300 metri dai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa.

Durante le indagini, è stato accertato che la donna, per diverso tempo, era stata vittima di violenze, sia fisiche che psicologiche da parte del compagno che non aveva mai accettato la fine del loro rapporto. Lo scorso mese di novembre, il 58enne aggredì un amico della ex xompagna e la minacciò di morte.