Latiano, maltratta e picchia la convivente: allontanato da casa

I Carabinieri della stazione di Latiano hanno sottoposto al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, un disoccupato del luogo, intimandogli altresì il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla convivente.

In particolare, nella serata del 3 dicembre scorso, su segnalazione della donna, i militari sono intervenuti nella loro abitazione poiché l’uomo, per futili motivi, l'aveva poco prima colpita con calci, schiaffi e pugni, provocandole lesioni giudicate guaribili in pochi giorni dai sanitari dle pronto soccorso di Mesagne.

L'uomo, all'arrivo dei militari, si è allontanato con l'auto a tutta velocaità ma è stato subito dopo bloccato: è risultato positivo all’alcol, con un tasso superiore al limite consentito, per cui gli è stata anche ritirata la patente.

La vittima ha dichiarato di subire violenze, umiliazioni e maltrattamenti costantemente dall’inizio della loro relazione, avviata nel 2003, anche in presenza dei figli minori, precisando di non aver mai denunciato per timore di ritorsioni.