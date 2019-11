Ostuni, in cassaforte nascondeva una calibro 9: in manette 34enne

Un 34enne di Ostuni, C.R., è stato arrestato dagli agenti del Commissariato per detenzione illegale di arma clandestina e relativo munizionamento. Tutto è iniziato quando i poliziotti hanno fermato l'uomo mentre saliva a bordo di una autovettura: nel porta oggetti era nascosto un coltello a serramanico della lunghezza di 18 centimetri, mentre sotto il sedile del passeggero veniva trovato un mazzo di chiavi con telecomando di cui il 34enne non sapeva fornire giustificazioni dichiarando di non esserne il proprietario.

I controlli venivano estesi alla sua abitazione e all’interno di una casa rurale in uso all'interessato. Infatti, i poliziotti raggiungevano la casa di campagna e con il telecomando azionavano il cancello automatico del viale di accesso, mentre con le due chiavi vi si accedeva all’interno.

L’ostunese, vistosi alle strette, dava segni di nervosismo: i sospetti degli agenti si rivelavano fondati quando, dopo un controllo, hanno trovato all'interno di una cassaforte nella camera da letto, una pistola di colore nero Modello GLOCK 9 x 21 priva di caricatore e con numeri di matricola abrasi. Nel proseguo delle operazioni di perquisizione si individuava anche il luogo in cui era nascosto il caricatore con 13 cartucce. C.R. è stato posto ai domiciliari.