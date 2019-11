Brindisi, nasce la Banca della Terra per i giovani che vogliono fare i contadini

BRINDISI - Il Comune di Francavilla Fontana ha istituito la 'Banca della Terra di Puglia' puntando a «favorire l’accesso dei giovani nel mondo dell’agricoltura».

«La Banca della Terra - spiega il Comune in una nota - consiste in un archivio informatico accessibile al pubblico contenente i terreni incolti e relativi fabbricati rurali», disponibili «per l’assegnazione in concessione, locazione o comodato a chiunque voglia esercitare attività agricola», una misura non troppo applicata della legge regionale «Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l'abbandono ed il consumo dei suoli agricoli».

I proprietari di terreni incolti e fabbricati rurali potranno iscriverli alla Banca della Terra rispondendo all’Avviso Pubblico sul sito www.comune.francavillafontana.br.it

Con questa iniziativa, spiega l’assessore comunale alle Attività produttive, Domenico Magliola, si punta a restituire "valore a terreni e fabbricati in disuso rimettendo in moto l'economia intorno al settore primario. È un passo importante per lo sviluppo economico e per la tutela della qualità dei terreni che diversamente rischiano un processo di desertificazione».