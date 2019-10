Brindisi, topi nella scuola dell'infanzia: plesso chiuso per 2 giorni

Dopo il plesso di via Austria dell’istituto comprensivo “Bozzano”, resterà chiuso per due giorni anche l’edificio che ospita la scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo “Sant’Elia-Commenda”, ubicato in via Modigliani.

Anche in questo caso, il provvedimento - un’ordinanza del sindaco Riccardo Rossi - è stato dettato da esigenze di urgenti interventi di derattizzazione, disposti a seguito della segnalazione effettuata dal dirigente scolastico (e inoltrata al settore Ambiente e Igiene Urbana del Comune) circa l’avvistamento e la presenza di topi all’interno del plesso di Sant’Elia.

Per favorire l’intervento del personale di Ecotecnica (l’azienda affidataria del servizio di disinfestazione), l’edificio resterà inaccessibile ad alunni, docenti e personale amministrativo nelle giornate di oggi e domani.

Il tutto al fine di consentire l’effettuazione dell’opera di derattizzazione, il contestuale intervento di potatura delle erbe spontanee presenti nelle aiuole del cortile interno e la loro pulizia (lavoro affidato alla Multiservizi), nonchè il successivo monitoraggio dei luoghi da parte del personale di vigilanza dell’Asl (Servizio di prevenzione ambientale) e della stessa Ecotecnica, al fine di poter accertare e verificare se sussistano le condizioni per il riavvio delle attività didattiche e lavorative nel plesso scolastico di via Modigliani (in mancanza, la chiusura verrà prorogata per qualche altro giorno). Ciò in quanto non si vuole lasciare nulla al caso nell’ottica di debellare in maniera efficace l’infestazione dei roditori e di bonificare gli ambienti di lavoro frequentati da persone e minori.

Due casi simili registrati nella stessa settimana, dunque, che preoccupano non poco i genitori, i quali ora chiedono adeguate misure per evitare il ripetersi di questi incresciosi episodi.