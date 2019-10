Ostuni, maltrattamenti e lesioni in famiglia: arrestato 44enne

Un uomo di 44 anni, già sottoposto alla misura dell’allontanamento della casa di famiglia e all’obbligo di non avvicinarsi all’ex moglie, è stato messo agli arresti domiciliari, per maltrattamenti in famiglia aggravati.

Secondo quanto accertato dalla polizia di Ostuni, che ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti, l’uomo continuava a telefonare alla ex moglie, pedinandola e facendosi trovare in ogni luogo nel corso della giornata. Condotte che venivano compiute anche in presenza dei figli minorenni in un crescendo di violenze che rendevano la vita impossibile a tutta la famiglia. In una circostanza l’uomo avrebbe anche preso a pugni il cognato ritenendolo responsabile della separazione e minacciandolo anche di morte.