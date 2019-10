Taekwondo, il mesagnese dell'Aquila medaglia di bronzo nel Gp di Sofia

SOFIA - Si ferma alle semifinali il cammino dell’azzurro del Taekwondo Vito Dell’Aquila nel Gp di Sofia, torneo di particolare importanza in ottica qualificazione a Tokyo 2020, visto che mette in palio punti pesanti per il ranking olimpico.

Buon per il 18enne talento di Mesagne che ha conquistato la medaglia di bronzo battendo agli ottavi il giapponese Ryuta Matsui in soli 2 round per 30-6 e nei quarti si è imposto sullo spagnolo Jesus Cabrera Tortosa (n.3 del ranking olimpico). In semifinale Dell’Aquila ha poi perso contro il sudcoreano Jun Jang, campione del mondo in carica.