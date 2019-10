Torre Santa Susanna, maltratta mamma per 6 anni: arrestato un giovane

I Carabinieri della stazione di Torre Santa Susanna, hanno tratto in arresto un 26enne del posto per maltrattamenti in famiglia. In particolare, il giovane, nell’abitazione di residenza, ha inveito nei confronti della madre convivente, pensionata, lanciandole suppellettili, a causa dell’ennesimo rifiuto di fornirgli denaro. I successivi accertamenti hanno fatto emergere i ripetuti maltrattamenti in famiglia, negli ultimi sei anni. Il 26enne è stato rinchiuso in carcere.