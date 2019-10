Gabriel Garko girerà a Brindisi scene del suo nuovo film

Alcune scene di un film con Gabriel Garko saranno girate a Brindisi. Il film si intitola e la produzione ha scelto il PalaMelfi, in via Ruta al rione Casale, quale location per alcune scene. La produzione ha già ottenuto il via libera del Comune di Brindisi. Ma resta ancora il punto interrogativo sulla presenza dell’attore protagonista: non ci sono conferme ufficiali e neppure smentite. Tutto lascia supporre che il popolare attore possa fare capolino in città. Per sapere se Garko sarà effettivamente a Brindisi occorre aspettare il prossimo 15 ottobre, data indicata nella richiesta che la società di produzione La Maiora srl, con sede a Roma, ha trasmesso a Palazzo di città chiedendo la disponibilità della struttura, con conseguente ordinanza di divieto di sosta.

Venerdì 15 ottobre, stando all’autorizzazione concessa, dalle ore 8 sino alle 24 l’area del palazzetto sarà off limits per le auto: il comandante della Polizia locale, Antonio Orefice, ha firmato l’ordinanza per l’istituzione del divieto di sosta a tutti i veicoli, con rimozione di quelli che saranno trovati, per consentire lo svolgimento delle riprese del film e, allo stesso tempo, per garantire la pubblica incolumità oltre che per rendere fluido il traffico e sicura la circolazione. L’ordinanza è l’unico atto ufficiale del Comune di Brindisi, dal quale si apprende della presenza in città della troupe per girare alcune scene del film il cui titolo provvisorio è “Il Pendolo”. A differenza dell’Amministrazione comunale di Ceglie Messapica, ad oggi, da Palazzo di città non è stata data alcuna notizia, per la gioia delle fans di Garko, protagonista di una serie di fiction di successo per il piccolo schermo. A Ceglie le riprese sarebbero state calendarizzate per il 19 ottobre: il set sarà allestito nel centro storico, partendo da Piazza Vecchia. I tanti fan dell’attore, dunque, attendono con ansia.