Brindisi, buono postale svalutato: a 105 anni va dal giudice per recuperare 102mila euro di risparmi

Nel 1986 sottoscrisse e acquistò un buono fruttifero postale di durata trentennale del valore di dieci milioni di lire. Alla scadenza, ne ha chiesto il riscatto, ottenendo però da Poste Italiane la proposta di liquidazione dell’equivalente in euro di... neppure la metà dell’importo stimato.

Protagonista una 105enne brindisina - residente a Roma - che si è rivolta al giudice di pace del luogo di nascita, chiedendo il pagamento di 102mila euro (oltre interessi e rivalutazione monetaria) attraverso un decreto ingiuntivo presentato, per suo conto, dalle avvocatesse Stella Reali del Foro di Viterbo e Valentina Biagioli del Foro di Roma.

Non è il primo caso che si verifica in Italia. Il buono in questione fu sottoscritto dall’anziana signora nel periodo (tra la prima metà degli anni ‘70 e la seconda metà degli anni ‘80) in cui questi prodotti avevano un rendimento davvero alto. Così elevato che lo Stato si rese conto che quei buoni fruttiferi postali tanto reclamizzati non erano poi così conveniente per le proprie “tasche” e, con un decreto, modificò le condizioni, di fatto dimezzandone il rendimento.

Questa “mossa” strategica passò ai più inosservata e ciascuno dei risparmiatori, in possesso di quei buoni fruttiferi, delle modifiche ad essi apportate se n’è accorto solo all’atto di chiederne il riscatto. E, di riflesso, il contenzioso contro Poste Italiane si è allargato a dismisura.

Nel “calderone” è rientrata, appunto, anche l’ultracentenaria brindisina che, dinnanzi alla irrisoria somma offerta per il buono trentennale, subito si è attivata per le vie legali, incontrando il “muro” da parte di Poste Italiane. Da qui, il decreto ingiuntivo che è stato notificato alla parte convenuta lo scorso 18 settembre, con l’intimazione a pagare 102mila euro nel termine di 40 giorni.