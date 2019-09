S.Pancrazio Sal., minacce e violenze alla compagna, arrestato 24enne

Un 24enne di San Pancrazio Salentino (Br) è stato arrestato in flagrante per maltrattamenti in famiglia nei riguardi della compagna. La storia era altalenante già da qualche tempo, tanto che la donna si era già allontanata altre due volte dalla casa del compagno per le continue violenze, anche fisiche, ma la situazione si era protratta. Tutto accadeva, tra l'altro, davanti agli occhi della figlia minore della coppia. La donna, esasperata, è andata in caserma dai carabinieri, ma l'uomo, venuto a sapere che lei aveva allertato le forze dell'ordine, si è presentato in caserma, ha cominciato a urlare e inveire, ha strappato dalle mani della donna il portamonete ed è scappato. Fermato poco dopo dai militari, è stato arrestato, e ora si trova ai domiciliari. Il padre dell'uomo ha rivolto ai carabinieri frasi oltraggiose perché riteneva il provvedimento ingiusto, ed è stato denunciato.