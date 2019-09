Latiano, minaccia di morte la moglie che lo fa arrestare: «Ha una pistola»

Latiano. Deteneva una pistola clandestina di fabbricazione sovietica con matricola abrasa, con il caricatore inserito con 8 colpi e un nono colpo in canna. Arrestato per ricettazione di arma clandestina alterata, nonché detenzione e porto della stessa.

I Carabinieri di San Vito dei Normanni hanno arrestato il 58enne Michele Forza, di Latiano, per i reati di ricettazione di arma clandestina alterata, nonché detenzione e porto della stessa. I militari su richiesta telefonica della moglie, sono intervenuti nell’abitazione, in quanto la stessa aveva riferito di essere stata minacciata di morte durante un litigio con il coniuge. Nella circostanza in evidente stato di agitazione, temendo per la sua incolumità, ha riferito che l’uomo aveva una pistola, nascosta in un'auto all’interno del garage di loro proprietà.

Una perquisizione non ha portato ad alcun esito, successivamente l'uomo ha precisato di essere in possesso di una pistola clandestina e che poco prima per timore di un controllo, l’aveva prelevata dall’autovettura ed occultata sul tetto del garage, dove veniva subito sequestrata. Si tratta di una pistola semiautomatica Russa Tokarew calibro 7,62x25 modello TT33, perfettamente funzionante, con matricola abrasa, colpo in canna inserito e caricatore inserito con altri 8 proiettili.

Forza è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Lecce. L'arma sarà sottoposta a perizia balistica.