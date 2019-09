Ceglie Messapica, titolare di «B&B» pestato a sangue nella notte

CEGLIE MESSAPICA - Lo hanno pestato a sangue vigliaccamente, in due contro uno, fino a lasciarlo dolorante a terra procurandogli ferite per una prognosi di 30 giorni.

Vittima della brutale aggressione è stato l’altra notte un cegliese di 52 anni, titolare del Bed and Breakfast «Trullo spazzavento» della zona che ora si trova in ospedale.

Tutto è avvenuto a tarda sera, intorno all’una, sul piazzale antistante l’immobile che l’uomo ha adibito a «B&B», dove il malcapitato è stato avvicinato da due individui, piuttosto corpulenti, che senza neanche rivolgergli una parola hanno iniziato a colpirlo ripetutamente con calci e pugni.

Una vera e propria spedizione punitiva, che non ha dato al 52enne neanche il tempo di capire come e perché stesse subendo quella gragnuola di botte. Una scarica di pugni e calci al termine della quale i due energumeni si sono dileguati a passo svelto nell’oscurità.

Il titolare del «B&B» è stato poi trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Ceglie Messapica da dove, dopo le prime cure, è stato trasferito all’ospedale di Francavilla Fontana. Qui al ferito è stata diagnosticata la frattura di un’orbita oculare e la rottura del setto nasale, per una prognosi di 30 giorni.

L’aggredito ha riferito di non avere la più pallida idea del motivo per cui è finito nel mirino dei due picchiatori.

Indagini in corso da parte del Nucleo operativo della Compagnia carabinieri di San Vito dei Normanni e della Stazione di Ceglie Messapica, che al momento non escludono alcuna ipotesi circa il movente dell’aggressione.