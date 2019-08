Brindisi, rubano auto, inseguiti da polizia si schiantano contro un muro: 2 arresti

Momenti di paura questa notte a Brindisi: la polizia poco prima dell'una ha intercettato due ladri, Antonio Scapecchi e Pietro Giovinazzo, che avevano rubato un'auto in via Carso. Si è scatenato così un folle inseguimento: i malfattori hanno cercato di fuggire imboccando la via per San Vito, ma poi il conducente ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il muro di cinta di un'abitazione nei pressi della rotatoria all'inizio di via Brin. Sono stati esplosi anche due colpi di pistola in aria da parte degli agenti a scopo intimidatorio. I due ladri, arrestati per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, sono stati condotti in ospedale, al Perrino.