Ostuni, maltratta la compagna per 20 anni: allontanato da casa

La polizia di Ostuni ha eseguito una misura cautelare nei confronti di un 37enne del posto, M.G.M., incensurato, per maltrattamenti in famiglia aggravati. L'uomo si è dovuto allontanare dalla casa familiare e ha l'obbligo di mantenersi a non meno di 300 metri dalla compagna e dai luoghi da lei abitualmente frequentati. Le violenze, fisiche e psicologiche, andavano avanti da 20 anni, anche di fronte ai figli minorenni della coppia. In due occasioni, nel maggio e nell'aprile di quest'anno, l'uomo aveva anche scagliato oggetti contro la vittima, procurandole diverse ferite. All'uomo sono stati anche sottratti due fucili regolarmente detenuti per ragioni di sicurezza, visto che non aveva denunciato il trasferimento delle armi da un'abitazione all'altra.