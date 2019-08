Fasano, cambia il «prg»: così le stalle e i depositi nei campi diventano ville

BARI - Stalle e depositi nelle aree agricole sul litorale da Torre Canne fino al confine di Monopoli potranno essere trasformate in abitazioni. Ma non potranno diventare, come il Comune chiedeva, lidi balneari con le relative attrezzature di supporto, a cominciare dai parcheggi. Eppure la variante al piano regolatore di Fasano, approvata dalla Regione con una procedura che definire singolare è un eufemismo, apre la strada ad importanti trasformazioni di uno dei territori più belli e turisticamente appetibili della Puglia.

Questo nonostante gli uffici della Regione, guidati dal capo dipartimento Barbara Valenzano, abbiano tenuto gli occhi aperti rispetto alla proposta di variante alle Norme tecniche attuative che era stata predisposta da un commissario ad acta, un geometra nominato dalla stessa giunta regionale. Un iter che non è previsto da alcuna legge.

Nel 2017 il Consiglio comunale di Fasano aveva preso atto dell’incompatibilità di 20 componenti su 25 (sindaco compreso) in quanto proprietari delle aree interessate dalla variante «normativa» al Piano regolatore. E così l’amministrazione ha chiesto alla Regione di far approvare la delibera da un commissario. Nel Testo unico degli enti locali, però, i poteri sostituitivi sono previsti solo in caso di inerzia dell’amministrazione, e non per far finire qualcun altro in galera al posto proprio. In casi come questi, quando c’è il rischio che un consigliere decida per qualcosa che lo riguarda, è infatti necessario approvare un nuovo piano urbanistico generale perché sui piani generali (che hanno bisogno di essere attuati) non esistono incompatibilità.

In ogni caso, la scorsa settimana la giunta Emiliano ha dato l’ok definitivo alla variante adottata nell’ottobre 2018. E rispetto alla proposta del commissario, l’istruttoria compiuta dall’assessorato regionale all’Urbanistica ha posto molti paletti. In area agricola si potranno trasformare i capanni in abitazioni, ma nel rispetto dell’indice fondiario previsto (molto basso), senza bonus di volumetria per demolizione e ricostruzione e senza la possibilità di realizzare lidi e parcheggi. Niente trasformazione delle masserie in resort di lusso, con il riutilizzo degli ipogei per creare centri benessere. Resta la possibilità, nel centro abitato, di realizzare bar e ristoranti anche ai piani superiori degli edifici residenziali (se hanno un accesso indipendente) o di utilizzare a fini commerciali piani terra e scantinati da sottoporre a manutenzione nel rispetto dei caratteri tipici del territorio: ma destinando a servizi non più del 25% delle aree totali del fabbricato. Ancora, per sopraelevare le costruzioni non ci saranno deroghe alle altezze minime, per cui non si potrà abbattere il primo piano per realizzarne due come pure era previsto nella variante adottata.

La trasformazione di stalle e depositi agricoli in abitazioni - fanno notare fonti regionali - era comunque già consentita, anche a prescindere dalla variante alle Norme tecniche del prg. E il vincolo del 25% sulle destinazioni miste impedirà di trasformare le abitazioni in qualcosa di molto diverso. A Fasano non l’hanno presa bene...