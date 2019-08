Brindisi, 400 piante di marijuana coltivate in un campo: arrestato gestore

La polizia di Brindisi ha scoperto e sequestrato ieri, 1 agosto 2019, una nuova piantagione di marijuana in località Brancasi. La piantagione, costituita da oltre 400 piante, era nascosta tra altre colture: ogni pianta era alta circa un metro, rigogliosa, confusa con il resto della vegetazione. Il campo, di proprietà di un ignaro imprenditore agricolo, e che aveva un ottimo impianto idrico, era stato ceduto in comodato d'uso a Leonzio Bonifacio, 34 anni, arrestato con l'accusa di coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo si trova in carcere.