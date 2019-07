Latiano, i ragazzi del centro «Si può fare» liberano la tartaruga Minù

BRINDISI - Mercoledì scorso presso l’Area Marina Protetta di Torre Guaceto è avvenuta la liberazione della giovane tartaruga «Minù», alla presenza degli ospiti del Centro diurno socio-educativo e riabilitativo «Si Può Fare» di Latiano.

I giovani ospiti del centro diurno latianese avevano già incontrato la tartaruga caretta caretta, un esemplare di 5 anni recuperato a febbraio nella zona di Fasano in fortissimo stato di denutrizione, poi accolto e curato presso il centro di recupero “Gino Cantoro” di Torre Guaceto. La giovane testuggine non si alimentava da tantissimo tempo, poiché aveva lo stomaco pieno di plastica, infatti al momento del ricovero i veterinari temevano il peggio. Dopo le cure, però, Minù ha ritrovato la salute e da mercoledì anche il mare aperto. Era stati proprio gli ospiti del centro diurno socio-educativo e riabilitativo latianese a battezzare la testuggine «Minù», uno splendido esemplare di tartaruga marina che mercoledì mattina ha ritrovato il mare aperto e adesso nuota in libertà, con la consapevolezza di avere tanti amici speciali che le hanno donato amore e non la dimenticheranno mai.

«Abbiamo accolto i ragazzi della cooperativa sociale Si Può Fare onlus - afferma il presidente del Consorzio di gestione di Torre Guaceto, Corrado Tarantino - con grande gioia, con lo stesso spirito che ci spinge a lavorare sodo quotidianamente affinché la Riserva possa essere fruita anche da chi risente di problematiche fisiche. A loro abbiamo voluto dedicare la liberazione di Minù, che abbiamo fatto muovendo dalla pedana per persone diversamente abili del nostro lido, proprio affinché tutti potessero parteciparvi, senza impedimento alcuno. Il Consorzio di gestione di Torre Guaceto - conclude Tarantino - ha a cuore le tematiche dell’uguaglianza sociale e il nostro obiettivo è quello di allargare sempre più la grande famiglia composta da chi ama e rispetta la nostra meravigliosa Riserva». L’evento del ritorno alla vita di Minù è stato di quelli veramente difficili da dimenticare per i giovani diversabili del “Si Può Fare“, che hanno vissuto da vicino, non senza un pizzico di emozione, le fasi di liberazione della tartaruga Minù.