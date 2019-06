San Donaci, rapinò sala da barba per un bottino di 7 euro: denunciato

Incurante del fatto che il salone di acconciature maschili è ubicato nella piazza principale di San Donaci, il 13 febbraio scorso, dopo aver mandato in frantumi il vetro della porta, è entrato nel locale e ha rubato le monete che ha trovato nella cassa. Il colpo ha fruttato al ladro un bottino di… 7 euro.

Nonostante l’esiguità del bottino, i carabinieri della stazione di San Donaci si sono dedicati ugualmente anima e corpo all’indagine e, a conclusione degli accertamenti, sono riusciti ad identificare l’autore del colpo. Si tratta di un 29enne di Grottaglie (Taranto), che da qualche tempo ha stabilito la sua residenza a San Donaci. Il 29enne ha rimediato una denuncia in stato di libertà per furto aggravato.

A tradire il presunto autore del furto notturno nella barberia sono state le impronte digitali che ha lasciato sulla cassetta metallica da cui ha prelevato il “cospicuo” bottino. Avuta notizia del colpo, i militari dell’Arma della stazione di San Donaci hanno acquisito il contenitore metallico e hanno isolato sullo stesso le impronte del ladro. Essendo il 29enne una persona che ha già avuto a che fare con la giustizia, la comparazione tra le impronte rilevate sulla cassetta e quelle contenute nella banca dati delle forze di polizia ha fornito agli investigatori l’identità dell’autore del furto.

Adesso il 29enne dovrà difendersi dall’accusa di furto aggravato, un reato per cui il Codice penale prevede la reclusione da 2 a 6 anni. Tutto questo per un bottino di appena 7 euro: di certo non saranno sufficienti per saldare la parcella dell’avvocato che lo dovrà difendere. L’autore del furto alla barberia di certo pensava di trovare un po’ più di denaro nella cassa del salone, ma con i tempi che corrono solo un “pazzo” lascerebbe l’incasso della propria attività nel suo locale nel corso della notte