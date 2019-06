Fasano, auto si ribalta sulla SS 16: due giovani in ospedale

FASANO - Hanno perso il controllo dell’auto che dapprima è finita sul new jersey e poi si è ribaltata al centro della carreggiata. È accaduto nel tardo pomeriggio di sabato scorso 22 giugno. A bordo dell’auto – una Fiat 500 – viaggiavano due giovani fasanesi che sono rimasti feriti. Si tratta di due giovani di Pezze di Greco, rispettivamente di 21 e 19 anni. I due viaggiavano a bordo di una Fiat 500 e stavano percorrendo il tratto della statale 16 (che collega Bari a Fasano) in territorio di Monopoli, lungo la corsia per Brindisi.

L’auto, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, è finita prima sul new jersey centrale e poi si è cappottata finendo la sua corsa al centro della carreggiata.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno soccorso i due occupanti la Fiat 500, trasportandoli presso l’ospedale “S. Giacomo” di Monopoli. Le condizioni dei due ragazzi, che all’inizio sembravano serie tanto da essere trasportati in codice rosso, dopo i necessari accertamenti sono risultate, per fortuna, non gravi.

Sul posto per i rilievi di rito è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Castellana Grotte, mentre i poliziotti del Commissariato di Monopoli si sono occupati della viabilità. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti, su una arteria in questo particolare periodo estivo percorsa quotidianamente da migliaia di autoveicoli.