San Donaci, tenta di uccidere nipote con piccone dopo lite, arrestato 46enne

Un 46enne di San Donaci (Br), Francesco De Mitri, è stato arrestato in flagrante per aver tentato di uccidere il nipote 18enne con un piccone, per futili motivi. Ieri pomeriggio, intorno alle 17, i carabinieri sono intervenuti nella casa dell'uomo per sedare la lite tra lui e il nipote: lo zio accusava il ragazzo di coltivare piantine di marijuana, e l'alterco era scaturito dopo che il 18enne aveva chiesto un prestito di 30 euro ai nonni. Nel corso della lite, il ragazzo ha sferrato un pugno in viso allo zio e ha anche involontariamente dato uno schiaffo a un militare.

Lo zio a quel punto, cominciando a sanguinare, si è allontanato iracondo ed è rientrato nella stanza con un piccone dal manico lungo 70 cm e con la lama in ferro: ha minacciato di morte il nipote e i militari sono intervenuti per evitare che il tutto sfociasse in tragedia. L'uomo arrestato è stato condotto nel carcere di Brindisi.