Brindisi, ecco il libro «Marielle, presente!»di Agnese Gazzera

LECCE - Sarà presentato domani 2 giugno a Brindisi nella Casa del Popolo di via porta Lecce e a Bari nella libreria La Repubblica del Pomodoro, il libro "Marielle, presente!" di Agnese Gazzera. Il 14 marzo 2018 veniva uccisa a Rio de Janeiro Marielle Franco. Unica donna nera tra i 51 consiglieri comunali della città brasiliana, nata e cresciuta in una favela, afrodiscendente, lesbica, femminista, lottava da anni contro il razzismo, le violenze di genere, le diseguaglianze. A raccontarla nel libro "Marielle, presente!", edito per la neonata casa editrice Capovolte, è la giornalista Agnese Gazzera. A un anno di distanza dall'omicidio, il messaggio di Marielle Franco riecheggia al di là dei confini e traccia nuove linee di lotta. L'autrice oggi ha fatto tappa a Lecce alla Casa del Popolo Silvia Picci.