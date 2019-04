Brindisi, contrabbando di benzina dalla Grecia: sequestrate 47 tonnellate

BRINDISI - Il sequestro di 47 tonnellate di prodotti petroliferi di contrabbando è stato eseguito dai militari della guardia di finanza nel porto di Brindisi. Il carico si trovava su due articolati provenienti via mare dalla Grecia.

Secondo gli investigatori, per il trasporto della merce era stato evaso l’accertamento e il successivo pagamento dell’imposta sulla fabbricazione e vendita di prodotti petroliferi, ovvero dell’accisa.

Il prodotto petrolifero, dunque, sarebbe stato illecitamente introdotto nel territorio nazionale per poi essere venduto con la finalità di evadere i relativi tributi. Il valore commerciale stimato ammonta complessivamente a circa 85.000 euro, con un evasione di circa 35.000 euro di accise e 16.000 euro di Iva.

Gli autisti dei due camion sono stati denunciati in stato di libertà per violazione del testo unico delle disposizioni legislative sulle imposte sulla produzione e sui consumi.