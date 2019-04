S. Pietro Vernotico, bimba di 2 anni sola in strada: salvata da automobilista

BRINDISI - I Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico hanno deferito in stato di libertà una coppia di giovani coniugi del luogo per il reato di abbandono di minore. Nel primo pomeriggio di ieri, hanno lasciato la propria figlia di due anni a giocare nel giardino di casa e privo di recinzione, senza nessuno che vigilasse su di lei. La bambina si è allontanata per circa 200 metri dal giardino, per poi essere ritrovata, fortunatamente illesa, sul ciglio della strada da un automobilista di passaggio che ha subito allertato il Carabinieri. La bimba è stata consegnata ai suoi genitori.