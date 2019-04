Pasti non autorizzati e spazi inadeguati: chiusa ludoteca a Ceglie Messapica

A Ceglie Messapica (Br) è stata disposta l'immediata chiusura di una ludoteca perché esercitava le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande destinati ai bambini senza alcuna autorizzazione. I carabinieri dopo alcuni controlli hanno raggiunto la struttura, con sede legale a Cisternino, che ospitava 21 bambini tra i 2 e i 5 anni (nella circostanza ne erano presenti 16), senza autorizzazione comunale e con carenza di requisiti strutturali organizzativi e gestionali. La superficie e gli ambienti destinati alle attività ludiche erano inferiori a quelle dichiarate, gli operatori privi dei titoli di abilitazione, non erano presenti spazi per il riposo dei piccoli, né uno spogliatoio per il personale, e venivano preparati pasti senza alcuna autorizzazione.

In relazione a quanto accertato, il comune di Ceglie Messapica ha disposto la chiusura della struttura, il cui valore ammonta a 500mila euro.