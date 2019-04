Fasano, ruba cellulare al mercato: arrestato rumeno

La polizia locale di Fasano ha arrestato in flagrante un 61enne rumeno, regolare sul territorio, per il furto di un cellulare nell'area mercatale. L'uomo si aggirava con fare sospetto tra le bancarelle, guardando con insistenze nelle borse delle acquirenti. Gli agenti, sul posto per un controllo, l'hanno tenuto d'occhio, e questi prima ha tentato di introdurre la mano nella borsa della spesa di una signora anziana, senza riuscirvi, poi ha adocchiato una giovane che faceva una telefonata, e dopo che quest'ultima ha riposto il cellulare nella tasca del giubbotto, l'uomo in maniera fulminea gliel'ha sottratto. Colto in flagrante è stato arrestato: la vittima, una 19enne, ha formalizzato la denuncia. L'uomo si trova nel carcere di Brindisi, ha già precedenti.