Carovigno, assaltano gioielleria e rapinano automobilista: 2 arresti

BRINDISI - Prima assaltano una gioielleria nel centro di Carovigno, poi hanno rapinato un automobilista e si danno alla fuga. I carabinieri di San Vito dei Normanni però li hanno intercettati e arrestati: si tratta di due uomini di 36 anni e di 38 anni, rispettivamente di Brindisi e Mesagne. Uno dei due, da quanto appreso, era armato di pistola e assieme al complice aveva fatto irruzione all’interno della gioielleria Lanvin, in via Carducci. In quel momento era presente solo il padre 75enne del titolare, che è stato immobilizzato con fascette di plastica da elettricista, sotto la minaccia della pistola, rivelatasi poi una scacciacani modificata. Nel frattempo è entrata la moglie dell'anziano che ha inveito contro i malviventi costringendoli a fuggire a piedi. Poi la donna ha tentato di inseguirli. In quei concitati frangenti, uno dei due è inciampato per terra, perdendo parte della refurtiva, raccolta dalla donna.

L’altro rapinatore, nel frattempo ha intercettato, fermandola, una Fiat Grande Punto guidata da un 22enne di Carovigno, al quale ha intimato di scendere dal veicolo sotto la minaccia dell’arma e dopo esservi salito si è dileguato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che nel giro di poche ore hanno rintracciato l’auto dei fuggitivi in Piazza Zandomeneghi, al rione Sant’Elia, ferma in sosta. Poco dopo sono risaliti ai due malfattori che dopo le formalità di rito sono stati portati in carcere.