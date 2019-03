Cimitero privatizzato a Ceglie Messapica, la Lega: «È una cosa sospetta»

CEGLIE MESSAPICA - Si opporrà in tutti i modi e chiede il sostegno di cittadini e Chiesa il gruppo “Lega Salvini Premier”, sulla possibile privatizzazione del Cimitero. La Giunta ha dato mandato ad una Commissione di valutare il progetto presentato da un imprenditore cegliese che prevede l’ampliamento del Camposanto. “In questa situazione – commentano Francesco Locorotondo, Domenico Convertino e Pasquale Santoro – ci sono tante cose che non quadrano. Se si legge la proposta contrattuale è assurdo che sia stato messo un aggio per il Comune per il solo 3% sugli utili per i primi cinque anni (contratto ventennale). Ancora, alla data della presentazione del progetto al Comune, avvenuta lo scorso 31 gennaio, una delle due società risulta inattiva e costituita, ad hoc, il 28 gennaio, ovvero tre giorni prima della presentazione, oltre al fatto che la sede legale della stessa è via Brindisi, 2 a Ceglie cioè allo studio del Commercialista Giovanni Gianfreda nonchè Consigliere comunale di maggioranza”. Il progetto dovrebbe prevedere la costruzione di mille loculi, un nuovo ossario accessibile, fatto da piccoli loculi, vari interventi di ammodernamento, impianto elettrico, parcheggi. “Fino al 2016 – continuano i rappresentanti della Lega messapica - l’Assessore Palmisano, l’Assessore Ricci ed il Sindaco Caroli erano, estremamente, contrari a questa cosa ed oggi, come per magia, sono favorevoli e questo ci fa pensare che alla base dell’accordo-ribaltone con Antelmi, Perrino e Gianfreda, c’era proprio la privatizzazione del Cimitero. Un’organizzazione che viene da lontano tant’è vero che nell’aprile 2017 tutti i servizi del Cimitero sono stati aumentati e, quindi, al 31 gennaio 2019, nel progetto presentato non si riscontravano costi in aumento.” Questo progetto, secondo quanto affermano ancora Locorotondo, Convertino e Santoro, era previsto ai tempi in cui gli stessi erano in maggioranza, finanziato dall’Ente o dalla Regione e per un costo di quasi un milione e mezzo di euro, che avrebbe garantito ” con certezza matematica, grazie agli introiti degli oneri concessori e agli introiti gestionali circa 400 mila euro all’anno. Abbiamo, infine, una seria preoccupazione, che subito dopo l’inizio lavori tale progetto possa essere implementato con la costruzione di un forno crematorio. Ci viene da pensare che con i defunti ci si guadagna, forse pensiamo male ma il proverbio dice che spesso si indovina. Detto ciò – concludono – siamo fortemente contrari alla privatizzazione e ci opporremo con tutte le nostre forze ed in tutte le sede opportune”.