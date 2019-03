S.Pietro V.co, pitbull azzanna cavalla e cavaliere, feriti

Una cavalla ed il proprietario di questa, azzannati da un pitt bull. Un giovane sampietrano, un diciassettenne, ieri mattina, mentre cavalcava un esemplare di «Sella italiana»è stato assalito assieme all’animale ed insieme azzannati da un pitbull. Il giovane sampietrano ha rimediato un morso alla gamba sinistra, mentre la cavalla è stata ferita alla zampa destra posteriore. La cavalla, ovviamente si è imbizzarrita ed ha raggiunto la via Brindisi, dove è stata bloccata da alcuni cittadini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, coordinati dal luogotenente Vincenzo Maci il comandante della polizia municipale dott. Piero Goduto e l’agente della Polizia locale Maurizio Taccone. Per terra sono comparse vistose macchie di sangue, perso dalla cavalla, e rimosse subito dagli uomini della Protezione civile. Il ragazzo, invece, è stato soccorso ed accompagnato in ospedale.

Il proprietario del pitbull è stato rintracciato. Da una prima sommaria ricostruzione dell’accaduto sembrerebbe che il proprietario della cavalla facesse parte di un gruppo in passeggiata nelle campagne viciniori, quando il cane avrebbe reagito. Fatto sta che la cavalla sanguinante ha fatto il suo ingresso sulla via Brindisi. La paura e l’agitazione dei passanti hanno scatenato anche la paura della cavalla che è stata bloccata da alcuni cittadini.