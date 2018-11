Brindisi, spacciava a 15 anni: preso vicino alla scuola

BRINDISI - Quindici anni e già pusher: sembra la trama di un film ambientato ai margini di una periferia metropolitana statunitense, e invece è una storia locale dai contorni decisamente preoccupanti.

Uno studente cistranese arrotondava la paghetta che fornitagli dai genitori vendendo marijuana. La «maria», considerato che i carabinieri (quelli del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Fasano) lo hanno fermato nei pressi di un istituto scolastico di Cisternino, il 15enne la spacciava con ogni probabilità ai suoi coetanei compagni di scuola.

Giovanissimo, ma non per questo sprovveduto: quando ha visto i miklitari dell’Arma giungere a scuola, il 15enne - che era evidentemente perfettamente consapevole del fatto che quello che stava facendo era illegale - è scappato via liberandosi del giubbino e del cappellino che indossava. I militari dell’Arma però lo hanno inseguito, raggiunto e bloccato, recuperando anche l’indumento di cui l’adolescente si era disfatto. E proprio nel giubbotto, i militi hanno trovato 19 grammi di marijuana. La sostanza stupefacente era suddivisa in dosi, contenute in sacchettini di carta.

Come da prassi in questi frangenti, la perquisizione è stata poi estesa all’abitazione del 15enne. In casa del ragazzo gli investigatori dell’Arma hanno trovato altri venti grammi della stessa sostanza stupefacente. L’«erba» era accuratamente nascosta nel vano caldaia dell’abitazione dello studente. Il 15enne ha rimediato una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La marijuana è stata posta sotto sequestro dai carabinieri.

Ormai è un dato di fatto acquisito: la droga è anche «questione» di giovani e giovanissimi. Se è vero, come è vero, che l’età di coloro che per la prima volta fanno uso di sostanze stupefacenti è drasticamente calata, è altrettanto vero che anche l’età degli spacciatori si è abbassata. I pusher più giovani la droga la spacciano soprattutto nei luoghi di abituale ritrovo dei loro coetanei. E la vendono a ragazzi che hanno la loro stessa età o sono di qualche anno più grandi di loro.

I carabinieri, ormai ben consci di queste dinamiche, da tempo hanno intensificato i controlli nei pressi degli istituti scolastici di tutta la provincia. L’obiettivo di questo giro di vite è non solo quello di fare terra bruciata attorno ai pusher e costringerli a girare al largo dalle scuole, ma anche quello di togliere dalla circolazione quanta più droga possibile. In queste operazioni, che vengono espletate con cadenza quotidiana, vengono coinvolti, oltre ai carabinieri in divisa, anche i militari dell’Arma in abiti civili e a bordo di auto civetta.