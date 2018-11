Esplode bombola di gas, crollo nel Brindisino: tre feriti, gravi due anziani

È di tre feriti, di cui due gravi, il bilancio dell’esplosione di una bombola di gas avvenuta in serata a San Pancrazio Salentino, in via Europa. Tutto è iniziato da una stufa a gas che, probabilmente per un difetto di funzionamento, ha preso fuoco dando origine ad un incendio all’interno della casa di due anziani coniugi, lei di 75 anni lui di 80. Al divampare delle fiamme i coniugi si sono rifugiati sul terrazzo dell’abitazione. Ma di li a qualche istante il rogo in atto ha fatto esplodere la bombola della stufa a gas generando un boato terribile e un’onda d’urto che ha fatto crollare il solaio su cui si trovavano i due anziani.

In quel momento un uomo di 38 anni che passava di lì, si è avventurato nel rogo ed è riuscito ad allontanare la coppia dalle fiamme, restando però a sua volta ustionato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I due coniugi sono stati ricoverati all’ospedale Perrino di Brindisi in codice rosso: presentano ustioni in varie parti del corpo ed alcune fratture. Meno grave il 38enne che ha soccorso la coppia, ricoverato all’ospedale di Francavilla Fontana con alcune abrasioni che non destano particolari preoccupazioni.