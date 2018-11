Brindisi, allo 0831 parte la stagione teatrale con uno spettacolo al mese fino ad aprile

Sarà Icaro Caduto, spettacolo scritto e interpretato da Gaetano Colella, con la regia di Enrico Messina, il 10 novembre prossimo, a inaugurare la stagione teatrale 2018-2019 dello 0831, a Brindisi, in via Appia 98/A. La stagione, il cui slogan è Tutto il Teatro che Vuoi, è curata da Antonio Rollo, e durerà fino ad aprile 2019. Molti gli spettacoli in programma, uno al mese: a dicembre sarà la volta di Gramsci - Antonio detto Nino (il 15), di Francesco Niccolini e Fabrizio Saccomanno, il 19 gennaio va in scena Arcangelo, di e con Franco Ferrante. Il 16 febbraio sarà la volta di Lingua Matrigna, con Patrizia Labianca (progetto a cura di Marinella Anaclerio), il 16 marzo Club 27, una produzione leccese di Ippolito Chiarello, e infine il 6 aprile Quale droga fa per me?, spettacolo con Stella Addario. Tutti gli show avranno inizio alle 21, e alle 20.15 ci sarà l'Aperi-Teatro, per non arrivare al momento dello spettacolo a stomaco vuoto. Costo biglietti: 10 euro, per informazioni info@0831space.com