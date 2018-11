Brindisi, incendio devasta agenzia di onoranze funebri

BRINDISI - Un misterioso attentato incendiario ha devastato nel cuore della notte l’agenzia di pompe funebri dei fratelli Giacomo e Danilo Leo. Era circa l’una quando le fiamme sono state notate nell’attività di via Cristoforo Colombo, ed è scattato l’intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale che hanno fatto il possibile per ridurre al minimo i danni. Le due stanze su cui si sviluppa l’agenzia sono stati comunque devastati dal rogo con un bilancio pesante dal momento che il fuoco avrebbe investito anche alcuni macchinari. I danni ammontano a svariate migliaia di euro. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti gli agenti della Sezione volanti per i rilievi di rito. Gli investigatori battono la pista dell’incendio di matrice dolosa dal momento che non sarebbe stato rilevato alcun innesco dovuto a corto circuito e puntano ad acquisire le immagini di videosorveglianza di alcuni impianti della zona.

L’ipotesi più accreditata - dal momento che non sarebbero emersi nemmeno segni di effrazione dell’ingresso, protetto da una saracinesca - è che gli incendiari abbiano versato del liquido infiammabile all’altezza della soglia facendolo scorrere nel locale per poi appiccare le fiamme. Sul posto sarebbero stati ritrovati anche i resti di una bottiglia contenente probabilmente il liquido infiammabile versato. L’incendio sarebbe poi divampato in pochi secondi in tutta la sua devastante potenza. Uno scenario agghiacciante quello che si è presentato sotto gli occhi dei proprietari, svegliati nel cuore della notte dalla Polizia per via dell’incendio in corso.

Nel rogo sono bruciati arredi, suppellettili ed attrezzature, le fiamme sono state circoscritte dai vigili del fuoco nell’arco di un’oretta di lavoro. I pompieri sono riusciti a salvare un paio di scooter parcheggiati all’interno. I fumi della combustione hanno annerito completamente le pareti degli uffici e parte della facciata della palazzina al civico 122 di via Cristoforo Colombo.

Senza parole dopo la devastazione i fratelli Giacomo e Danilo Leo, che non riescono a darsi spiegazione del fatto. Un fulmine a ciel sereno dal momento che avrebbero ottimi rapporti con tutti. Entrambi sono molto conosciuti in città, svolgono questa professione sin da ragazzini in quell’attività di famiglia tramandata dal padre che vanta circa mezzo secolo di attività. Cinquant’anni nell’arco dei quali non si è mai verificato un episodio del genere. Entrambi, occhi lucidi e magone in gola, aiutati da alcuni familiari, dopo una notte insonne, si sono rimboccati le maniche per rimettere a posto il disastro prodotto dall’incendio e cercare lentamente di ripartire.