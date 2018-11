Brindisi, nasconde droga in frigo: pusher finisce al... fresco

BRINDISI - Un frigorifero da «sballo»: nella cella degli alimenti centinaia di grammi di «erba» ed il «kit del pusher», nel freezer soldi «freschi» per un ammontare di circa 3000 euro nascosti nelle vaschette per produrre il ghiaccio.

È la singolare scoperta del personale della Squadra mobile che ha messo a segno un altro colpo - nel campo del contrasto alla cessione minuta di sostanze stupefacenti nel territorio della provincia - arrestando Massimiliano Blasi.

A incastrare l’insospettabile 47enne brindisino sono stati gli investigatori della Sezione antidroga e dei colleghi della Sezione omicidi, coordinati dal vice questore Antonio Sfameni.

Gli agenti, nella tarda mattinata di sabato hanno iniziato le verifiche per le vie del quartiere Commenda.

Controlli che sono poi culminati nella perquisizione dell’abitazione di pertinenza del 47enne brindisino.

La «sorpresa» per gli investigatori è arrivata proprio in casa dell’uomo quando nell’atto delle ricerche si sono imbattuti in un frigo «stupefacente»: nella cella degli alimenti gli operatori della Squadra Mobile hanno trovato e sequestrato: sostanza – poi risultata positiva al narcotest – del tipo marijuana per un peso complessivo di grammi 228 contenuta in numerosi involucri di varia dimensione e peso tra bustine già confezionate, barattoli ed altri recipienti in cui la droga era stata suddivisa ed avvolta nel cellophane.

Sempre nel frigo i poliziotti hanno trovato un trita-erba (grinder); un rotolo di pellicola trasparente; due bilancini di precisione; vari contenitori.

Nel freezer poi danaro per un ammontare di tremila euro nascosto tra le vaschette per produrre il ghiaccio.

Il resto dei soldi - altre 300 euro -, in contanti, in banconote di vario taglio per un ammontare complessivo finale di 3.300 euro sono stati trovati in altre stanze della casa e sequestrati poichè ritenuti probabile guadagno dell’attività illecita.

In considerazione delle evidenze raccolte, Blasi è stato arrestato su disposizione del pm Paola Palumbo e, dopo la redazione dei necessari atti, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria inquirente.