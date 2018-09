Ex lavoratori Tecnomessapia sollecitano il Ministro Di Maio

Adele Galetta

Un appello a discutere, quanto prima, la situazione degli ex lavoratori della Tecnomessapia di Ceglie Messapica, sul tavolo del Ministero del Lavoro è stato lanciato, sabato sera, nel corso del secondo appuntamento della manifestazione politica «La Piazza», organizzata dal Direttore di Affaritaliani.it, Angelo Perrino, alla Ministra pentastellata Barbara Lezzi.

Sul palco Giovanni Dovizioso, ex dipendente della Tecnomessapia, della Fiom-Cigl, a fare da portavoce di gruppo di ex dipendenti presenti: «A luglio abbiamo ricevuto un licenziamento collettivo che ha riguardato 148 persone. Con i sindacati abbiamo inviato al Ministero del Lavoro una comunicazione, ma ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Siamo riusciti a parlare con la Regione ma non con il Governo». Da Dovizioso la richiesta alla Ministra salentina di farsi portavoce al compagno di movimento Luigi Di Maio, Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, di fissare, con urgenza, una riunione al Mise, come già espressa a giugno scorso da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm, per discutere della difficile situazione, non solo degli ex Tecnomessapia, per i quali è terminata a fine luglio la Cassa Integrazione Straordinaria, delle aziende operanti nel settore aeronautico in provincia di Brindisi.

Al momento, Regione Puglia e Sindacati hanno firmato un accordo che prevede la nascita di un «Bacino delle Competenze del Distretto» nel settore dell’aerospazio tutto. Trattasi di un elenco di lavoratori, interessati a processi di licenziamento collettivo, con determinate caratteristiche, da sottoporre alle aziende del comparto, in modo particolare quelle aziende impegnate in piani di investimento sostenuti da cofinanziamenti pubblici, proprio perché possano far riferimento a questo elenco in caso di assunzioni. La Ministra Lezzi ha concluso il suo intervento nel salotto politico di Largo Ognissanti, impegnandosi già da oggi, a sollecitare «il Ministro ad incontrare i lavoratori di Tecnomessapia, senza giustificare nessuno».