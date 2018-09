Ex Fadda, un camp estivo sul lavoro per frenare la fuga di cervelli

Ha destato molto interesse il primo “summer camp” dedicato al tema del lavoro e organizzato presso il laboratorio urbano ExFadda di San Vito dei Normanni.

“Lavorando sul futuro del diritto del lavoro”: questo il titolo che secondo i curatori fa riferimento, o meglio allude, nella sua versione inglese (Working on The Future of Labour Law) all’acronimo anglofono “Wtf” con cui normalmente si manifesta sorpresa o disappunto online. Una trentina di studiosi e ricercatori (giuslavoristi progressisti provenienti dall’Italia e da altri Paesi europei) di diritto del lavoro si sono ritrovati a San Vito dei Normanni per un appuntamento durante il quale sono stati affrontati temi di strettissima attualità tra i principali punti cruciali che la disciplina sta sostenendo e si pensa sosterrà nei prossimi anni (ecosistema, migrazioni, digitalizzazione e l’automazione del lavoro, rapporto con la scienza economica, l’attivismo sociale e politico).

Quale il bilancio dell’iniziativa? A risponderci è uno degli organizzatori, giuslavorista e professore barese Vincenzo Pietrogiovanni che insegna all’Università di Lund (Svezia), una delle università più antiche e prestigiose del Nord Europa.

«Decisamente positivo. La comunità, nuova perché non precostituita, ha risposto favorevolmente al nostro invito. Subito dopo il “summer camp” ci proponiamo di dare vita a un progetto sociale formato da professionisti ed esperti in diritto del lavoro che condivida la preoccupazione per lo status e il contesto contemporaneo e desideri, soprattutto, esplorare le possibilità per un cambiamento radicale della società occidentale in cui viviamo».

In Puglia e in provincia di Brindisi quali sono i temi più scottanti legati al mondo del lavoro?

«Le condizioni di chi lavora e dell’ambiente non sono migliorate. Poi c’è il fenomeno dello sfruttamento dei migranti nel comparto della raccolta del pomodoro. A Brindisi e provincia le opportunità occupazionali sono molto scarse. Una situazione atavica direi. Le persone continuano ad emigrare e nella maggior parte dei casi parliamo di giovani fra i 18 e i 35 anni. In questo contesto, l’esperienza di ExFadda rappresenta la migliore risposta al problema. Un grande spazio pubblico per l’aggregazione, la creatività e l’innovazione per chi intende restare, o ritornare, al Sud”. Il campo estivo, inoltre, ha segnato anche il lancio ufficiale di The Labour Paradigm (www.thelabourparadigm.org), un sito e allo stesso tempo una piattaforma innovativa digitale che accoglierà contributi di carattere sia scientifico sia divulgativo, ma anche articoli sul mondo del lavoro e i suoi collegamenti con la tecnologia, l’ambiente, l’economia, la politica e la società. Cercheremo, attraverso il contributo di giuristi e accademici, di creare una proposta capace di (ri)affermare i principi sacrosanti del lavoro e l’integrazione sociale. Non siamo politici ma vogliamo il cambiamento».