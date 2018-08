Qualche giorno fa era sfuggito a un controllo speronando anche una pattuglia della Guardia di Finanza. Un 40enne di Ostuni, pregiudicato, è stato sottoposto a fermo per traffico di sostanze stupefacenti su disposizione della Procura di Brindisi. L'uomo, la sera del 21 agosto, era stato intercettato da una pattuglia delle Fiamme gialle brindisine sulla complanare della statale 379 in direzione Bari, nei pressi di Villanova. Ignorando l'alt al posto di blocco aveva accelerato e, dopo un breve inseguimento, speronava l'auto dei militari riuscendo poi a fuggire per le campagne adiacenti. All'interno dell'auto venivano trovati 60 chili di marijuana: le indagini portavano all'identificazione dell'uomo e al conseguente provvedimento di fermo. Il 40enne si è presentato spontaneamente nella caserma della Gdf, accompagnato dal suo legale. Ora è in carcere.